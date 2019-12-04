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День на Донбасі пройшов без втрат

Бойовики здійснили 9 обстрілів
Сьогодні протягом доби російські бойовики здійснили 9 обстрілів по позиціях об'єднаних сил, в тому числі тричі - з застосуванням важкого озброєння.
День на Донбасі пройшов без втрат Фото: ООС

Втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр ООС.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Гнутове, Чермалик, Верхньоторецьке, Пищевик, Лебединське, Опитне, Троїцьке, Зайцеве, Новоселівка Друга. Вогонь з мінометів калібру 82 мм зафіксовано біля позицій поблизу Гнутового і Зайцевого, біля Троїцького бойовики відкривали вогонь з 120-мм мінометів.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому три рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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12 04 2019 18:58
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