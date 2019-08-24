День Незалежності на Донбасі минув без обстрілів "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню"

У суботу, 24 серпня, не зафіксовано нових обстрілів, окрім тих двох, що сталися невдовзі після півночі.

Фото: espreso.tv

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Як зазначалося у ранковому зведенні, окупанти обстріляли позиції ОС поблизу Мар'їнки зі станкового протитанкового гранатомета, а неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат у лавах українських військових немає. Напередодні ж було зафіксовано три обстріли - поблизу Водяного і Зайцевого. Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.

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