День Незалежності від Зеленського: марш ветеранів, хвилина мовчання та музичний флешмоб
В ОПУ оприлюднили план заходів святкування 28-ї річниці Незалежності України.
"Головний акцент урочистостей – діти як майбутнє країни", - заявили в офісі президента.
Вранці 24 серпня відбудеться ушанування пам'яті героїв, загиблих за свободу та незалежність.
Церемонія стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.
Участь у пам’ятному заході візьмуть президент Володимир Зеленський та його родина, а також рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО і діти.
"Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела. В рамках святкування на Майдані Незалежності відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти".
Також анонсовано нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах, яке розпочнеться близько 9:50.
"Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів", - повідомили в ОПУ.
Нагадаємо, що у зв’язку з Днем незалежності в Україні буде три вихідних поспіль.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн