У зв’язку з Днем незалежності в Україні буде три вихідних поспіль

Більшість українців, у яких п’ятиденний робочий тиждень, наприкінці серпня будуть відпочивати три дні поспіль через святкування Дня незалежності.

Так, цьогоріч День незалежності, який святкують 24 серпня, припадає на суботу. Згідно з Кодексом законів про працю, якщо святковий або неробочий день припадає на суботу або на неділю, вихідний переноситься на наступний день, після святкового або неробочого, повідомляє "Громадське".

Таким чином, вихідний за День незалежності переноситься на понеділок, 26 серпня, і загалом українці відпочиватимуть 24, 25 і 26 серпня.

Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.