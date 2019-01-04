CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 31 березня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку російських бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
День виборів на Донбасі минув без втрат
Бойовики здійснили один обстріл
Фото: espreso.tv
Обстріл зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу населеного пункту Лебединське. Втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл.
З початку доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, що понад 260 поліцейських забезпечують охорону виборчих дільниць на лінії розмежування на території Донецької та Луганської областейю
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