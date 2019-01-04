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День виборів на Донбасі минув без втрат

Бойовики здійснили один обстріл
У неділю, 31 березня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку російських бойовиків.
День виборів на Донбасі минув без втрат Фото: espreso.tv

Обстріл зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу населеного пункту Лебединське. Втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл.

З початку доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що понад 260 поліцейських забезпечують охорону виборчих дільниць на лінії розмежування на території Донецької та Луганської областейю

 

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01 04 2019 09:56
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