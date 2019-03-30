Понад 260 поліцейських забезпечують охорону виборчих дільниць на Донбасі
За інформацією МВС, у прифронтових районах Донецької області розташовані 2 окружні виборчі комісії (с.Зайцеве, м.Мар'їнка) і 130 виборчих дільниць, з них 25 спеціальних дільниць для голосування військовослужбовців, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
На території Луганської області - 27 виборчих дільниць на лінії розмежування в Попаснянському районі, 27 - у Станично-Луганському та 13 - у Новоайдарському районі.
Для цілодобової охорони і забезпечення громадської безпеки в день виборів на виборчих дільницях задіяні максимальні сили поліції, яка несе службу в рамках операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, що на Луганщині поблизу лінії розмежування військові прорахували можливі шляхи евакуації на випадок загострення під час проведення голосування.
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