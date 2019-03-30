Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад 260 поліцейських забезпечують охорону виборчих дільниць на Донбасі

Для цілодобової охорони і забезпечення громадської безпеки в день виборів на виборчих дільницях задіяні максимальні сили поліції
Понад 260 поліцейських забезпечують охорону виборчих дільниць на лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей
Понад 260 поліцейських забезпечують охорону виборчих дільниць на Донбасі Фото: mvs.gov.ua

За інформацією МВС, у прифронтових районах Донецької області розташовані 2 окружні виборчі комісії (с.Зайцеве, м.Мар'їнка) і 130 виборчих дільниць, з них 25 спеціальних дільниць для голосування військовослужбовців, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

На території Луганської області - 27 виборчих дільниць на лінії розмежування в Попаснянському районі, 27 - у Станично-Луганському та 13 - у Новоайдарському районі.

Для цілодобової охорони і забезпечення громадської безпеки в день виборів на виборчих дільницях задіяні максимальні сили поліції, яка несе службу в рамках операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що на Луганщині поблизу лінії розмежування військові прорахували можливі шляхи евакуації на випадок загострення під час проведення голосування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2019 20:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.