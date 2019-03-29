Військові прорахували шляхи евакуації для виборців на Луганщині

"Але військові налаштовані оптимістично і майже впевнені, що тут, на Луганщині, у неділю все пройде спокійно"

На Луганщині поблизу лінії розмежування військові прорахували можливі шляхи евакуації на випадок загострення під час проведення голосування.

"Військові кажуть про певне загострення вздовж всієї лінії фронту, проте заспокоюють і кажуть, що ситуація повністю ними контрольована і вони готові до будь-яких негараздів, до будь-якого загострення, готові швидко зреагувати і забезпечити безпеку на виборах", - повідомляє "Громадське".

Водночас, за словами військових, варіант щодо можливого загострення прораховується, тому військові прораховують шляхи евакуації виборців. "Але військові налаштовані оптимістично і майже впевнені, що тут, на Луганщині, у неділю все пройде спокійно", - додав Костянтин Реуцький.

Крім того, за його словами, дільниця у Золотому (4) через обстріл відкрити в іншому приміщенні, у якому немає світла і вікон - це питання мають вирішити до неділі.

Також є один населений пункт, де дільниці не відкриються взагалі - це Новоолександрівка Попаснянського району. Крім того, мешканців звідти не зможуть вивезти до іншої дільниці через обстріли.

Нагадаємо, що всі центральні органи виконавчої влади, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ, перейшли на посилений режим роботи за тиждень до виборів президента України.