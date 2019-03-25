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Поліція перейшла на посилений режим служби

До забезпечення правопорядку під час голосування 31 березня залучать понад 135,4 тисяч правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч – саме поліцейських
Всі центральні органи виконавчої влади, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ, перейшли на посилений режим роботи за тиждень до виборів президента України.
Поліція перейшла на посилений режим служби Фото: ukrinform.com

"Ми забезпечили охорону 199 окружних виборчих дільниць. Залучено близько 400 поліцейських. Розпочав роботу міжвідомчий оперативний штаб. Відсьогодні весь особовий склад МВС переводиться на посилений варіант несення служби", – заявив 25 березня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє сайт поліції.

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що керівники територіальних підрозділів нестимуть персональну відповідальність за неналежне реагування на будь-які порушення під час виборів.

Всього, за даними поліції, з початку передвиборчої кампанії в Україні зареєстрували 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них за 210 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Складено 613 адміністративних протоколів, проводиться перевірка щодо 755 повідомлень.

Як повідомляє прес-служба МВС, за словами першого заступника глави Державної прикордонної служби Василя Серватюка, наразі на вибори уже оформили 392 іноземних спостерігачів та 86 представників ЗМІ.

"Загалом, за списком зареєстровано вже 1908 спостерігачів та акредитовано 333 представника іноземних ЗМІ", - додав Серватюк.

Нагадаємо, що Національна поліція 23 березня взяла під охорону всі окружні виборчі комісії.

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25 03 2019 17:24
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