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Нацполіція взяла окружні виборчі комісії під цілодобову охорону

Поліція відкрила 202 кримінальних провадження про порушення виборчого законодавства
Національна поліція 23 березня взяла під охорону всі окружні виборчі комісії.
Нацполіція взяла окружні виборчі комісії під цілодобову охорону Фото: АFР

"З сьогоднішнього дня [23 березня] ми взяли під охорону всі виборчі комісії - їх 199. Для забезпечення безпеки їх роботи по всій країні цілодобово залучено понад 400 співробітників поліції", - заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє LB.ua.

За його словами, зараз поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій. В кінці наступного тижня поліцейські охоронятимуть також дільничні виборчі комісії.

Крім того, Фацевич повідомив, що за минулу добу в поліцію надійшло 145 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. За дев'ятьма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Всього з початку передвиборної кампанії зареєстровано 3787 заяв та повідомлень, з яких за 202 поліція відкрила кримінальні провадження. Серед них 93 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 109 - з проведенням передвиборної кампанії. Також поліцейські склали 606 адміністративних протоколів", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці запобігли спробі підкупу членів виборчих комісій одним із кандидатів на посаду Президенти України.

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23 03 2019 16:47
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