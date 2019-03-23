Нацполіція взяла окружні виборчі комісії під цілодобову охорону
"З сьогоднішнього дня [23 березня] ми взяли під охорону всі виборчі комісії - їх 199. Для забезпечення безпеки їх роботи по всій країні цілодобово залучено понад 400 співробітників поліції", - заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє LB.ua.
За його словами, зараз поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій. В кінці наступного тижня поліцейські охоронятимуть також дільничні виборчі комісії.
Крім того, Фацевич повідомив, що за минулу добу в поліцію надійшло 145 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. За дев'ятьма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
"Всього з початку передвиборної кампанії зареєстровано 3787 заяв та повідомлень, з яких за 202 поліція відкрила кримінальні провадження. Серед них 93 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 109 - з проведенням передвиборної кампанії. Також поліцейські склали 606 адміністративних протоколів", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці запобігли спробі підкупу членів виборчих комісій одним із кандидатів на посаду Президенти України.
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