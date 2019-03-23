Луценко оприлюднив докази скупки голосів за "кандидата Ю"

В Одеській області правоохоронці запобігли спробі підкупу членів виборчих комісій одним із кандидатів на посаду Президенти України.

Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото із вилученими грошима, які призначалися для підкупу, повідомляє "Укрінформ".

"На тлі заяв кандидата Ю про вселенський підкуп владою - чергові уроки арифметики "чорної готівки" для її всеукраїнської мережі депутата Д. Цього разу - Одещина", - написав Луценко.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook уточнила, що правоохоронні органи викрили на Одещині факти незаконної організації виборчого процесу та вилучили 1,3 млн грн "чорної готівки".

"Мережу протиправної діяльності розповсюдили на території 5 районів Одещини: Балтського, Подільського, Окнянського, Кодимського та Савранського. "Чорна" каса знаходилася та функціонувала у режимному приміщенні одного з відділень "ПриватБанку" в м. Подільськ, а саме у службовому кабінеті керівника вказаного відділення, яка з 2011 року обіймає посаду начальника структурного підрозділу банку ще задовго до переведення банківської установи у статус державної", - зазначила Сарган.

За її словами, незаконну діяльність правоохоронці зупинили “під час роботи ділків над розподілом 1 мільйону 300 тисяч гривень на майбутню винагороду за такі дії підконтрольним членам комісій і спостерігачам”.

Сарган пояснила, що "сітка" - це підкуп представників виборчих комісій, які мали гарантувати голосування за кандидата на виборах Президента України. У залежності від розміру виборчої дільниці представникам комісій планували сплачувати 2-3 тис. грн, поінформувала вона.

Під час обшуків правоохоронці вилучили списки з особистими даними виборців, відомостями про можливу прихильність до кандидатів на виборах, записи з розподілом грошей між волонтерами та представниками виборчих комісій, іншу документацію.

Сарган додала, що зафіксували схему контролю за голосуванням через підконтрольних осіб.

Триває розслідування (ч.3 ст. 157, ч. 4 ст.160 КК України).

Нагадаємо, що поліція фіксує чотири найпоширеніші схеми підкупу виборців.