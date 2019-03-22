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У поліції розповіли про чотири схеми підкупу виборців

"Як у нас передбачає законодавство, якщо вартість подарунку перевищує 58 гривень, то це – підкуп, а не агітаційні залучення"
Поліція фіксує чотири найпоширеніші схеми підкупу виборців.
У поліції розповіли про чотири схеми підкупу виборців Фото: uzhgorod.net.ua

"Перша схема – збір анкетних даних громадян під приводом проведення соціальних опитувань, анкетувань. Паралельно ставляться питання щодо пріоритетності якогось із кандидатів у президенти. Якщо хтось вагається, ці "анкетологи" намагаються переконати людину на користь іншого кандидата", – розповів Максим Цуцкірідзе, повідомляє "Українська правда".

Друга схема, за словами заступника начальника ГСУ, стосується здійснення телефонних дзвінків з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата. Третя – надання подарунків з агітаційною символікою.

"Як у нас передбачає законодавство, якщо вартість подарунку перевищує 58 гривень, то це – підкуп, а не агітаційні залучення. Остання схема, яку ми зафіксували, – виплата матеріальної допомоги під приводом та за умови голосування за певного кандидата. Це все зафіксовано, проводяться розслідування", – повідомив Цуцкірідзе.

Він додав що на цей момент поліція склала 605 адміністративних протоколів. До адмінвідповідальності притягнули 85 осіб.

Цуцкірідзе розповів, що серед загальнокримінальних правопорушень найбільше зафіксовано фактів хуліганства. Зокрема, йдеться про пошкодження рекламних конструкцій, агітаційних наметів тощо.

Нагадаємо, що від початку нового року до правоохоронних органів надійшло 3305 заяв про порушення виборчого законодавства.
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22 03 2019 14:39
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