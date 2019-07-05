Денісова: Росія звільнила двох українських моряків, затриманих минулого року

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що провела телефонну розмову з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

"Вона повідомила мені, що в рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом з судном утримувані на території окупованого Криму двоє херсонських рибалок - Руслан Кондратюк та Андрій Морозов. Вони були затримані ще у вересні 2018 прикордонниками ФСБ РФ під час пришвартування моторного човна через поломку мотора на кримському березі озера Сиваш. Зараз вони прямують додому на Херсонщину до своїх рідних", - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що у вересні минулого року на озері Сиваш російські прикордонники затримали двох українських рибалок і звинуватили їх в "незаконному перетині кордону".

У травні 2018 року в Азовському морі біля Бердянська рятувальники ДСНС України почали пошукову операцію двох місцевих рибалок, які напередодні вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра", але через добу додому не повернулися. Пізніше з'явилася інформація, що їх затримали прикордонники РФ, проти моряків було було порушено кримінальну справу нібито через браконьєрство.

У листопаді російські військові захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в нейтральних водах Чорного моря. Екіпажі кораблів - 24 людини - доставили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував всіх на два місяці. На наступний день українських моряків перевезли в Москву, де вони знаходяться і зараз.

Україна розцінює захоплених громадян як військовополонених. Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (УВКПЛ ООН) теж визнало, що заарештовані Росією українські моряки можуть вважатися військовополоненими. Росія вважає по-іншому і звинуватила їх в скоєнні кримінального злочину.