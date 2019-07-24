Денісова уточнила, що має на увазі під "звільненням моряків"

Омбудсмен підписала клопотання до слідства, щоб моряків відпустили під її особисту поруку

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова уточнила, що конкретних домовленостей про звільнення моряків усе-таки не досягнуто: мовиться про ймовірне виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Відповідне повідомлення Денісова опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Денісов пояснила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ Росії про прийняття рішення про обрання особистого зобов'язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків. Це сталося ще 18 липня, інформації про розгляд документа омбудсмен нині не має.

За її словами, посольство України в Російській Федерації передало через МЗС РФ ці документи до ФСБ Росії, тепер клопотання на розгляді керівника Слідчого управління.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ 23 липня завершила розслідування проти 24 українських моряків, яких узяли в полон у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.