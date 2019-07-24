ФСБ завершила розслідування проти українських моряків

Через 2-3 місяці справа може піти до суду

Федеральна служба безпеки РФ 23 липня завершила розслідування проти 24 українських моряків, яких узяли в полон у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

"Учора слідство ФСБ закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про завершення попереднього розслідування. З учорашнього дня ми перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - написав адвокат Микола Полозов у Facebook, інформує LB.ua.

Полозов прогнозує, що стадія ознайомлення може зайняти 2-3 місяці.

Після цього буде складено обвинувальний висновок, його направлять прокурору, а після затвердження ним - у суд.

Російські прикордонники атакували і захопили три українські судна - бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" - 25 листопада 2018 року. Екіпаж кораблів захопили, звинуватили в незаконному перетині кордону і заарештували.

Зараз їх утримують під вартою в Москві.

Додамо, що Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.