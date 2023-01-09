Денис Шмигаль і віцепрезидент Європейської комісії обговорили відновлення енергетики України
"Сподіваємося, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема росатому. Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", – заявив глава Кабміну в телеграмі.
За його словами, Україна активно веде роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти рф.
Також Шмигаль та Тіммерманс обговорили питання післявоєнного оновлення України.
"Відновлення має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських ресурсів", – зазначив прем'єр.
Глава уряду подякував Тіммермансу за ініціативу створення стратегічного партнерства між Україною та ЄС і заявив, що очікує найближчим часом укласти відповідний меморандум.
Раніше повідомлялось, що енергетики росії допомагали своїм військовим атакувати енергосистему України.