Денис Шмигаль і віцепрезидент Європейської комісії обговорили відновлення енергетики України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 9 січня, обговорив із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом посилення енергетичної стійкості та відновлення України, а також санкції проти рф.

"Сподіваємося, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема росатому. Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", – заявив глава Кабміну в телеграмі.

За його словами, Україна активно веде роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти рф.

Також Шмигаль та Тіммерманс обговорили питання післявоєнного оновлення України.

"Відновлення має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських ресурсів", – зазначив прем'єр.

Глава уряду подякував Тіммермансу за ініціативу створення стратегічного партнерства між Україною та ЄС і заявив, що очікує найближчим часом укласти відповідний меморандум.

Раніше повідомлялось, що енергетики росії допомагали своїм військовим атакувати енергосистему України.