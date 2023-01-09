Енергетики росії допомагали своїм військовим атакувати енергосистему України – Укренерго

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що атаки на українську енергосистему планувалися російськими військовими спільно з енергетиками.

За його словами, російські інженери знали українську енергосистему "як свої п'ять пальців", оскільки вона була підключена до системи їхньої країни до повномасштабного вторгнення в лютому минулого року.

Але зараз українські спеціалісти краще розуміють російську стратегію і можуть вжити заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків атак.

Українські офіційні особи заявляють, що росія проводила систематичну кампанію, спрямовану на знищення трансформаторів, які розташовані в ключових вузлах розподільчої системи електромереж, а не самих електростанцій, пише видання.

Метою було розбити мережу на ізольовані острови і не допустити перетоку електроенергії між регіонами, кажуть енергетичні експерти. Значна частина енергогенеруючих потужностей країни перебуває на Заході і по високовольтних лініях надходить до Центру та Сходу.