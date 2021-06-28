ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в найближчі кілька років планують домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Денис Шмигаль: плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів"
Мова йде про "промисловий безвіз", "авіаційний безвіз", "цифровий безвіз" "енергетичний безвіз" та "митний безвіз"
Фото: з вільних джерел
Про це він написав у facebook.
Він зазначив, що мова йде про "промисловий безвіз", "авіаційний безвіз", "цифровий безвіз" "енергетичний безвіз" та "митний безвіз".
"Промисловий безвіз" (угода АСАА) – це визначення системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською. "Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника. Укладання Угоди стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти. Підписання цього безвізу може відбутися в найближчий рік", - написав він.
"Авіаційний безвіз" (угода про Спільний авіаційний простір). "Це про лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим. Є всі сподівання, що ця угода також буде підписана вже цьогоріч", - заявив прем'єр.
"Митний безвіз". Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та відповідно повноцінний запуск системи NCTS,обмін митними даними між Україною та країнами Європи. "А це означає зменшення простору для шахрайства щодо митної вартості, а також спрощення роботи митниці для білого бізнесу", - заявив він, додавши, що вже в 2022 році Україна може розпочати процес приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
"Енергетичний безвіз". Енергетичний безвіз з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E. "Ми станемо частиною великої європейської енергетичної системи із чіткими та зрозумілими правилами гри. Це важливий етап для нашої енергетичної незалежності. Плануємо, що таке приєднання відбудеться вже в 2023 році", - написав він.
"Цифровий безвіз", або приєднання до цифрового ринку ЄС. За його словами, позитивний ефект від приєднання до цього ринку експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни. "У 2020 році Мінцифри була розроблена Дорожня карта інтеграції до такого ринку", - резюмував він.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 06 2021 11:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі