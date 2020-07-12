Кулеба: без системного рішення "конституційної кризи" ЄС може констатувати проблеми для безвізу

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що у разі відсутності систематичного подолання наслідків рішення КСУ Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу з Україною.

Про це він сказа в у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"В день проголошення рішення Конституційного суду КСУ справді поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано "втрата безвізу". І пальці вже висіли над прірвою", - сказав міністр.

Втім, за його словами, завдяки рішенням президента, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви.

"Але якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, всі ці проблеми можуть бути констатовані у наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу", - наголосив міністр.

Водночас він висловив упевненість, що загрози для безвізу вдасться уникнути.

"Але навіть їхня можлива констатація, якої, я переконаний, вдасться уникнути, не була би втратою безвізу, бо рішення про позбавлення безвізу – це політичне рішення. У всякому разі, можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію. Не заради задоволення вимог Євросоюзу, а заради України та її розвитку", - заявив Дмитро Кулеба.

Він додав, що Україна ще раніше передала національну доповідь щодо виконання умов з лібералізації візового режиму і наразі чекає на реакцію партнерів

Нагадаємо, Венеційська комісія (ВК) планує ухвалити рішення за запитом президента України щодо "конституційної ситуації" в Україні на засіданні 11 грудня.

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