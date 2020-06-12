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Україна та Північна Македонія налагодили регулярне пряме авіасполучення

Перший літак прямим сполученням "Київ - Скоп'є" вирушив у рейс у неділю
Україна і Північна Македонія минулого року уклали безвіз. А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ - Скоп'є
Україна та Північна Македонія налагодили регулярне пряме авіасполучення Фото: Економічна правда

Перший літак прямим сполученням "Київ - Скоп'є" вирушив у рейс у неділю, тепер Україна і Північна Македонія з'єднані регулярним авіасполученням, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми далі розширюємо свободу подорожей для українців. Україна і Північна Македонія минулого року уклали безвіз. А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ - Скоп'є. Відтепер наші країни з'єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не тільки туризму, а й бізнес-контактів", - написав Кулеба в Twitter в неділю.

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06 12 2020 13:54
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