ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїна і Північна Македонія минулого року уклали безвіз. А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ - Скоп'єПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна та Північна Македонія налагодили регулярне пряме авіасполучення
Перший літак прямим сполученням "Київ - Скоп'є" вирушив у рейс у неділю
Фото: Економічна правда
Перший літак прямим сполученням "Київ - Скоп'є" вирушив у рейс у неділю, тепер Україна і Північна Македонія з'єднані регулярним авіасполученням, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми далі розширюємо свободу подорожей для українців. Україна і Північна Македонія минулого року уклали безвіз. А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ - Скоп'є. Відтепер наші країни з'єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не тільки туризму, а й бізнес-контактів", - написав Кулеба в Twitter в неділю.
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06 12 2020 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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