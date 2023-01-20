Депортованим в росію українцям планують видавати паспорти за місцем проживання

"Евакуація" відбувається не добровільно

Влада країни-агресора ухвалила рішення узаконити видачу паспортів депортованим українцям за місцем проживання, проте раніше паспорт видавався за місцем прописки, пише Центр національного спротиву.

Таким чином, росіяни хочуть максимально інтегрувати депортованих, це робиться для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних регіонах, зокрема краснодарському та ставропольскому краях, які раніше активно заселяли кавказькі народи.

"Проте така евакуація відбувається не добровільно. Фактично москва спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки. Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Хоча подібного потім не відбувається", - йдеться в матеріалі ЦНС.

При цьому виїзд до України закривають, всі місцеві, які лишаються, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи. Водночас репресії проти мирного населення посилюються.

Нагадаємо, окупаційний режим збільшує темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій під приводом "евакуації".