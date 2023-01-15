Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Депортація українців із захоплених районів до росії відбувається в прискореному темпі

15 січня 2023, 19:27
Депортація українців із захоплених районів до росії відбувається в прискореному темпі
Фото: з вільного доступу
Росіяни продовжують прискореними темпами вивозити українців з тимчасово окупованих територій до російської федерації
Як зазначає Центр національного спротиву, окупаційний режим збільшує темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій під приводом "евакуації".
 
"Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська області і Краснодарський край РФ. За доброю російською традицією, кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють занедбані санаторії та гуртожитки", - уточнюють у ЦНС.
 
Дедалі більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької і Херсонської областей.
 
"Зазначимо, що для створення підґрунтя так званої "евакуації" росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів і посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію", - наголошує ЦНС.
 
Центр національного спротиву закликає цивільне населення тимчасово окупованих територій, за можливості, виїжджати на підконтрольні українському уряду території.
 
РосіядепортаціяУкраїнавійна росії з Україною

Останні матеріали

Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється