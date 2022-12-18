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росія депортувала близько двох мільйонів українців, серед них багато дітей – Зеленський

18 грудня 2022, 19:58
росія депортувала близько двох мільйонів українців, серед них багато дітей – Зеленський
Фото: з вільних джерел
Дані щодо кількості примусово вивезених росією з України дітей є різні, але загалом ідеться про депортацію близько 2 млн громадян України, серед яких багато дітей.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю французським телеканалам TF1 та LCI

"Різні цифри. Депортація від 50 тисяч дітей, дійшла до 200 тисяч дітей, яких були зафіксовані імена або прізвища, або інші слідчі дані, до кількох мільйонів людей — жінки, діти, літні люди. Ми вважаємо, що в цілому депортовано було до 2 млн людей, великий відсоток дітей. Багато дітей були взяті в заручники", - зазначив Зеленський.

За його словами, працівників Запорізької АЕС в Енергодарі шантажували тим, що вивезли їх дітей на "відпочинок" до таборів у росії, а потім вимагали співпрацювати з окупантами, міняти українські паспорти на російські.

"Що це було - депортація, заручники? Це тероризм", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що таких випадків, пов'язаних з працівниками різних підприємств, що потрапили під окупацію, багато.

Нагадаємо, глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що на території Запорізької АЕС знаходяться близько 500 російських військових.

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