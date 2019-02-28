Депутат від "Батьківщини" Дубіль проігнорував допит ДБР
"Пан Дубіль на допит не прийшов. Ми його запросили через апарат Верховної Ради, але він не з'явився. Про мотиві своєї відсутності не повідомив", - повідомили у прес-службі ДБР, інформує "Українська правда".
У свою чергу нардеп від "Батьківщини" заявив, що жодних документів про виклик на допит не отримував.
"Про те, що мене хтось кудись викликає, я дізнався від своєї родини. Мої діти бачили якийсь телевізійний сюжет і негайно мені зателефонували. Жодних офіційних запрошень чи викликів я на сьогодні не отримав", – цитує Дубіля прес-служба "Батьківщини".
За його словами, таким чином влада намагається тиснути "на головного опонента провладного кандидата на пост президента Юлію Тимошенко".
"Не будучи до кінця впевненими у тому, що спрацює їхня схема підкупу виборців, що вони зможуть сфальсифікувати результати виборів завдяки підробці протоколів чи використанню транзитного сервера, влада почала безпрецедентний з часів Януковича тиск на своїх політичних опонентів", - йдеться у заяві "Батьківщини".
Нагадаємо, 22 лютого Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.
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