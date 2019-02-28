Депутат від "Батьківщини" Дубіль проігнорував допит ДБР

Нардеп від "Батьківщини" заявив, що жодних документів про виклик на допит не отримував

Народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль не з'явився на допит у справі щодо так званої "виборчої сітки" до Державного бюро розслідувань.

"Пан Дубіль на допит не прийшов. Ми його запросили через апарат Верховної Ради, але він не з'явився. Про мотиві своєї відсутності не повідомив", - повідомили у прес-службі ДБР, інформує "Українська правда".

У свою чергу нардеп від "Батьківщини" заявив, що жодних документів про виклик на допит не отримував.

"Про те, що мене хтось кудись викликає, я дізнався від своєї родини. Мої діти бачили якийсь телевізійний сюжет і негайно мені зателефонували. Жодних офіційних запрошень чи викликів я на сьогодні не отримав", – цитує Дубіля прес-служба "Батьківщини".

За його словами, таким чином влада намагається тиснути "на головного опонента провладного кандидата на пост президента Юлію Тимошенко".

"Не будучи до кінця впевненими у тому, що спрацює їхня схема підкупу виборців, що вони зможуть сфальсифікувати результати виборів завдяки підробці протоколів чи використанню транзитного сервера, влада почала безпрецедентний з часів Януковича тиск на своїх політичних опонентів", - йдеться у заяві "Батьківщини".

Нагадаємо, 22 лютого Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.