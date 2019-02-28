Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Депутат від "Батьківщини" Дубіль проігнорував допит ДБР

Нардеп від "Батьківщини" заявив, що жодних документів про виклик на допит не отримував
Народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль не з'явився на допит у справі щодо так званої "виборчої сітки" до Державного бюро розслідувань.
Депутат від "Батьківщини" Дубіль проігнорував допит ДБР Фото з вільних джерел

"Пан Дубіль на допит не прийшов. Ми його запросили через апарат Верховної Ради, але він не з'явився. Про мотиві своєї відсутності не повідомив", - повідомили у прес-службі ДБР, інформує "Українська правда".

У свою чергу нардеп від "Батьківщини" заявив, що жодних документів про виклик на допит не отримував.  

"Про те, що мене хтось кудись викликає, я дізнався від своєї родини. Мої діти бачили якийсь телевізійний сюжет і негайно мені зателефонували. Жодних офіційних запрошень чи викликів я на сьогодні не отримав", – цитує Дубіля прес-служба "Батьківщини".

За його словами, таким чином влада намагається тиснути "на головного опонента провладного кандидата на пост президента Юлію Тимошенко".

"Не будучи до кінця впевненими у тому, що спрацює їхня схема підкупу виборців, що вони зможуть сфальсифікувати результати виборів завдяки підробці протоколів чи використанню транзитного сервера, влада почала безпрецедентний з часів Януковича тиск на своїх політичних опонентів", - йдеться у заяві "Батьківщини".

Нагадаємо, 22 лютого Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.