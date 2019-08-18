Депутат від "Слуги народу" обізвав журналістку "тупою вівцею"

Бужанський підтвердив свою одіозність, ще не прийнявши присягу

Депутат Верховної Ради Максим Бужанський, обраний від президентської партії "Слуга народу", назвав журналістку "тупою вівцею".

Так він прокоментував інтерв'ю лідера своєї партії Дмитра Разумкова виданню "НВ".

Журналістка Ольга Духнич під час розмови запитала Разумкова, чи згодна партія "Слуга народу" розділити репутацію з такими людьми, як "Максим Бужанський, який ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".

Бужанський у відповідь написав у телеграмі таке: "Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ".

Нагадаємо, що Бужанський став депутатом Верховної Ради тому, що балотувався від "Слуги народу". Представники партії взяли 16 з 17 мандатів у рідній для Зеленського Дніпропетровській області.