НОВИНИДепутат Верховної Ради Максим Бужанський, обраний від президентської партії "Слуга народу", назвав журналістку "тупою вівцею".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат від "Слуги народу" обізвав журналістку "тупою вівцею"
Бужанський підтвердив свою одіозність, ще не прийнявши присягу
Фото: соцмережі
Так він прокоментував інтерв'ю лідера своєї партії Дмитра Разумкова виданню "НВ".
Журналістка Ольга Духнич під час розмови запитала Разумкова, чи згодна партія "Слуга народу" розділити репутацію з такими людьми, як "Максим Бужанський, який ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".
Бужанський у відповідь написав у телеграмі таке: "Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ".
Нагадаємо, що Бужанський став депутатом Верховної Ради тому, що балотувався від "Слуги народу". Представники партії взяли 16 з 17 мандатів у рідній для Зеленського Дніпропетровській області.
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