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Депутат Європарламенту відреагував на заяву Естонії видавати Україні чоловіків

25 грудня 2023, 14:01
Депутат Європарламенту відреагував на заяву Естонії видавати Україні чоловіків
Фото: AFP
Депутат Європарламенту від Ірландії Мік Уоллес закликав притягнути до відповідальності європейських політиків.

Про це Уоллес написав в соцмережі X (Twitter).

Він різко прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса щодо передачі Україні чоловіків, які підлягають мобілізації. 

"Політики Євросоюзу мають відповісти за розпалювання чергового конфлікту в Україні", - йдеться в дописі. 

Він написав, що знають, де в Естонії живуть ці люди. 

"Отже, вони хочуть шпурнути ще більше дітей із робітничого класу до м'ясорубки, розпалюючи дурну проксі-війну НАТО та США в Україні, яку неможливо виграти? Європейські політики, які підтримують цю війну, мають бути притягнуті до відповідальності", - додав депутат.

Днями ми писали, що Естонія готова передати Україні чоловіків, готових до мобілізації.

 

ЄвропарламентЕстоніямобілізаціязаява

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