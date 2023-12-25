Депутат Європарламенту відреагував на заяву Естонії видавати Україні чоловіків

Депутат Європарламенту від Ірландії Мік Уоллес закликав притягнути до відповідальності європейських політиків.

Про це Уоллес написав в соцмережі X (Twitter).

Він різко прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса щодо передачі Україні чоловіків, які підлягають мобілізації.

"Політики Євросоюзу мають відповісти за розпалювання чергового конфлікту в Україні", - йдеться в дописі.

Він написав, що знають, де в Естонії живуть ці люди.

"Отже, вони хочуть шпурнути ще більше дітей із робітничого класу до м'ясорубки, розпалюючи дурну проксі-війну НАТО та США в Україні, яку неможливо виграти? Європейські політики, які підтримують цю війну, мають бути притягнуті до відповідальності", - додав депутат.

Днями ми писали, що Естонія готова передати Україні чоловіків, готових до мобілізації.