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ПОЛІТИКА

Естонія готова передати Україні чоловіків, готових до мобілізації – ЗМІ

23 грудня 2023, 11:15
Естонія готова передати Україні чоловіків, готових до мобілізації – ЗМІ
Фото: Scanpix / Postimees
Від України ще жодного такого запиту не надходило.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанеметс заявив, що його країна може передавати в Україну військовозобовʼязаних українців, які перебувають на естонській території.

Про це передає естонське медіа ERR.

"Якщо Україні це потрібно, Естонія може впоратися з тим, щоб знайти цю людину [військовозобовʼязану] і передати її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди, що вони роблять", — сказав міністр.

Від України ще жодного такого запиту не надходило, але естонське Міністерство внутрішніх справ зверталося як до українського посла, так і до міністра внутрішніх справ України, що готове передати дані про українських біженців.

Лаурі Ляанеметс додав, що скоро подасть письмову пропозицію про угоду між двома країнами. Наразі з Естонії можуть екстрадувати іноземців тільки за умови, що людину притягують до кримінальної відповідальності.

Документи на тимчасовий захист в Естонії подали майже сім тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Однак багато з них звільнені від мобілізації.

Днями німецьке видання Bild написало, що Міноборони України планує призвати до війська українців з-за кордону, а якщо ті не погодяться, то до них будуть "застосовані санкції". У Міноборони уточнили, що Bild змістив акцент: насправді ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

Естоніямобілізаціявійна в Україні

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