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ПОЛІТИКА

Умєров хоче наступного року призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном

21 грудня 2023, 10:44
Умєров хоче наступного року призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном
Джерело: wikipedia
країнців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів Збройних сил.

Військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном, можуть призвати до армії. В Україні обговорюють такі сценарії.

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Welt та Bild.

Умєров припустив, що наступного року призвати на військову службу можуть чоловіків, які проживають за кордоном. Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів Збройних сил.

Міністр оборони говорив лише про запрошення. Але, як зазначає німецьке видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.

"Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно", - цитує Умєрова Welt.

Глава Міноборони наголосив, що важлива справедливість у питанні мобілізації. Важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити, та коли їх демобілізують. За словами Умєрова, для новобранців також будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.

"Ми хочемо справедливості для всіх, тому що це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм запрошення", - додав він.

Міністр оборони дав зрозуміти, що не відчуває симпатії до тих, хто відмовляється від військової служби через сумління: "Це не покарання за те, що ви відстоювали свою країну і служили країні. Це честь".

Як зазначають німецькі видання, з 24 лютого 2022 року до Німеччини прибув 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них наразі в країні перебувають 189 484.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян продовжується мобілізація. Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Американське видання The New York Times пише про жорстокі методи українського військового керівництва, яке воно застосовує до призовників. Йдеться про грубі випадки, коли чоловіків забирають з вулиць до центрів комплектування, залякують і навіть використовують фізичну силу.

мобілізаціявійна в УкраїніУмєров

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