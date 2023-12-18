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The New York Times про жорстокі методи мобілізації в Україні

18 грудня 2023, 15:07
The New York Times про жорстокі методи мобілізації в Україні
Фото: milnavigator.com
У листопаді було 226 судових рішень щодо мобілізації.

Американське видання The New York Times пише про жорстокі методи українського військового керівництва, яке воно застосовує до призовників. Йдеться про грубі випадки, коли чоловіків забирають з вулиць до центрів комплектування, залякують і навіть використовують фізичну силу.

Про це йдеться у матеріалі NYT.

Видання посилаючись на адвокатів, активістів та українських чоловіків, з якими спілкувалася NYT, пише про те, що чоловіків забирали з роботи  і навіть намагалися мобілізувати психічно хворого чоловіка.

Водночас в соціальних мережах і місцевих новинах регулярно з’являються відео, на яких солдати штовхають людей в машини і тримають чоловіків проти їхньої волі в центрах комплектування.

"Суворі методи спрямовані не лише на тих, хто ухиляється від призову, а й на людей, яких зазвичай звільняють від служби, – це ознака серйозних викликів, з якими стикається українська армія у війні з великими втратами та проти набагато більшого ворога, пише видання", - йдеться в повідомленні.

Активісти та юристи поскаржилися, що агресивні методи виходять далеко за межі повноважень працівників ТЦК і в деяких випадках є незаконними. Зокрема, нетрадиційні тактики призвели до низки судових справ цієї осені, оскільки чоловіки оскаржують незаконні повістки, непрофесійні медичні комісії та примусову мобілізацію.

Зазначається, що в листопаді було 226 судових рішень щодо мобілізації, пише NYT.

"Військові відчувають свою безкарність", - цитує видання Тетяну Фефчак, юристку та голову громадської організації, яка представляє інтереси чоловіків у справах про призов на військову службу поблизу міста Чернівці, що на заході України.

NYT також пише про те, що зусилля військових вербувальників непропорційно спрямовані на бідніші верстви населення.

"Це війна для бідних", - цитує видання одного з київських юристів, який побажав залишитися анонімним через публічну критику військових.

Україну очікують серйозні зміни щодо мобілізації. Одна з головних змін - звуження кола громадян, які матимуть право на відстрочку від армії.

Також серед можливих новацій – введення "Сертифікату захисника", фактично аналогу військового квитка, в мобільному застосунку "Дія". Оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку військовозобов'язаний буде змушений кожні 60 днів.

мобілізаціявійськовівійна в Україніросія окупанти

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