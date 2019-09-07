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Депутатка Савченко поїде агітувати в "ДНР", - ВІДЕО

Савченко наголошує - жителі тієї території такі ж громадяни України, які мають конституційне право проголосувати
Народна депутатка Надія Савченко, яка балотується у Верховну Раду на прифронтовому окрузі, планує поїхати для агітації на окуповану частину Донбасу.
Депутатка Савченко поїде агітувати в "ДНР", - ВІДЕО Фото: gettyimages.com

Депутатка балотується в Раду на окрузі №51, більша частина якого припадає на окуповану територію, повідомляє "Громадське".

Савченко наголошує - жителі тієї території такі ж громадяни України, які мають конституційне право проголосувати, тому вона планує поїхати в окуповану Горлівку для зустрічі з виборцями.

Кандидатка розповіла, що вже оформила пропуск в штабі операції Об’єднаних сил, а також подала документи на отримання пропуску від Служби безпеки - вона розраховує отримати його в найближчий час.

Нагадаємо, народна депутатка Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.

 
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09 07 2019 13:29
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