Депутатка Савченко поїде агітувати в "ДНР", - ВІДЕО
Депутатка балотується в Раду на окрузі №51, більша частина якого припадає на окуповану територію, повідомляє "Громадське".
Савченко наголошує - жителі тієї території такі ж громадяни України, які мають конституційне право проголосувати, тому вона планує поїхати в окуповану Горлівку для зустрічі з виборцями.
Кандидатка розповіла, що вже оформила пропуск в штабі операції Об’єднаних сил, а також подала документи на отримання пропуску від Служби безпеки - вона розраховує отримати його в найближчий час.
Нагадаємо, народна депутатка Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.
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