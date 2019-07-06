ПОЛІТИКА НОВИНИНародна депутатка Світлана Заліщук піде на позачергові парламентські вибори самовисуванкою по мажоритарному округу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутатка Заліщук іде на вибори самовисуванкою по мажоритарному округу
"Мажоритарка, так мажоритарка"
Світлана Заліщук. Фото: Civil movement Chesno
"Мажоритарка, так мажоритарка. Друзі, я наважилася і піду на парламентські вибори по мажоритарному округу. Самовисуванкою", - написала Заліщук у Facebook.
Депутатка додала, що подасть документи до Центральної виборчої комісії найближчим часом.
Також вона запропонувала демократичним партіям, які вже заявили про свою участь у виборах, визначитися з єдиними кандидатами в мажоритарних округах і уникати конкуренції, щоб не допомагати "проходу негідників".
Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".
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07 06 2019 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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