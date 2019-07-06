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Депутатка Заліщук іде на вибори самовисуванкою по мажоритарному округу

"Мажоритарка, так мажоритарка"
Народна депутатка Світлана Заліщук піде на позачергові парламентські вибори самовисуванкою по мажоритарному округу.
Депутатка Заліщук іде на вибори самовисуванкою по мажоритарному округу Світлана Заліщук. Фото: Civil movement Chesno

"Мажоритарка, так мажоритарка. Друзі, я наважилася і піду на парламентські вибори по мажоритарному округу. Самовисуванкою", - написала Заліщук у Facebook.

Депутатка додала, що подасть документи до Центральної виборчої комісії найближчим часом.

Також вона запропонувала демократичним партіям, які вже заявили про свою участь у виборах, визначитися з єдиними кандидатами в мажоритарних округах і уникати конкуренції, щоб не допомагати "проходу негідників".

Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

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07 06 2019 17:57
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