Депутатка Заліщук іде на вибори самовисуванкою по мажоритарному округу

Народна депутатка Світлана Заліщук піде на позачергові парламентські вибори самовисуванкою по мажоритарному округу.

"Мажоритарка, так мажоритарка. Друзі, я наважилася і піду на парламентські вибори по мажоритарному округу. Самовисуванкою", - написала Заліщук у Facebook.

Депутатка додала, що подасть документи до Центральної виборчої комісії найближчим часом.

Також вона запропонувала демократичним партіям, які вже заявили про свою участь у виборах, визначитися з єдиними кандидатами в мажоритарних округах і уникати конкуренції, щоб не допомагати "проходу негідників".

Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".