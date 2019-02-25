Депутату Київради оголосили другу підозру: розкрадав землі столиці

Депутату Київської міської ради, екс-секретарю земельної комісії Сергію Кримчаку 25 лютого повідомлено про підозру у заволодінні шістьома земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.3 та ч.4 ст. 358, та ч.1 ст.368-2 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ додали, що також про підозру повідомлено його спільнику (за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України).

За даними слідства, депутат Київради, обіймаючи посаду секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, та маючи доступ до інформації про наявність в столиці вільної землі, впродовж 2008-2014 років організував схему заволодіння шістьма земельними ділянками.

У бюро зазначили, що загальна вартість цих земель становить понад 2,5 млн грн.

"Як з’ясували детективи, до реалізації корупційної схеми посадовець залучив свого родича. Той за дорученням депутата шукав осіб, на яких можна приватизувати земельні ділянки у Голосіївському районі м. Києва, що перебували в комунальній власності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як перелік таких осіб був готовий, чиновник власним листом ініціював включення питання про виділення їм землі до порядку денного Комісії.

"Згодом, на сесії Київради, ініціатор разом із іншими депутатами голосував за ухвалення відповідного рішення", - додали у НАБУ.

Повідомляється, що у результаті шість земельних ділянок загальною площею 0,47 га виділено заздалегідь визначеним особам, які про це навіть не здогадувалися.

Детективи встановили, що набуття землі у власність оформлювалося за підробленими документами.

"Вказані факти - другий епізод із заволодіння земельними ділянками у столиці за ймовірної участі екс-секретаря Комісії, що розслідують детективи НАБУ. Раніше, у вересні 2017 року, посадовця викрили на заволодінні трьома ділянками у столиці загальною площею 0,26 га", - заявили в антикорупційному бюро.

Крім того повідомляється, що вісім місяців потому детективи Національного бюро завершили розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до Шевченківського райсуду суду Києва.

Окрім того, детективи НАБУ встановили, що у 2015-2016 роках депутат Київради набув у власність та передав активи на загальну суму 19,5 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

"Частина цієї суми витрачена на придбання позашляховика класу "люкс", який перебуває в користуванні депутата, решта - інвестована в корпоративні права та нерухомість, які приносять прибутки підозрюваному екс-посадовцю Київради", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

Нагадаємо, що 13 вересня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали Кримчака.

За версією слідства, затриманий в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 млн гривень.

Зазначимо, що Кримчак входив у "молоду команду" колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.