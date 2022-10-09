НОВИНИНа їх думку, агресивна риторика путіна відкинула росію в епоху холодної війни, з росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності взагалі немаєПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати москви вимагають відставки путіна
Фото з вільного доступу
Рада муніципальних депутатів московського округу «Ломоносівський» звернулися до президента росії володимира путіна з вимогою піти у відставку.
Про це повідомляється на офіційному сайті округу, передає Укрінформ.
У своєму зверненні депутати підкреслюють, що агресивна риторика путіна та його підлеглих відкинула росію в епоху холодної війни, що подвоєння ВВП не відбулося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності взагалі немає.
У зв'язку з цим Рада московського округу просить президента залишити посаду, яку він обіймає. "Ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли та перешкоджають розвитку росії та її людського потенціалу", - пишуть муніципальні депутати.
Також депутати Ломоносівського округу звернулися до мера москви сергія собяніна. У їхньому зверненні йдеться, що у москві фактично не працює система місцевого самоврядування, а на районному рівні склалося двовладдя, яке гальмує будь-які ініціативи місцевих мешканців та їхніх представників.
Як повідомлялося, 7 вересня депутати муніципальної освіти «Смольнінське» в Петербурзі опублікували прохання до державної думи росії звинуватити володимира путіну в державній зраді та вимагати зняття його з посади. Петербурзькі депутати вважають, що рішення путіна про початок вторгнення російської армії на територію України завдає шкоди безпеці росії та її громадян.
9 вересня депутати, які підписали звернення, були викликані до поліції, на них складено протоколи за статтею про дискредитацію російської армії.
Читайте також: путін недооцінив українців і це дорого обійдеться економіці рф і поколінням росіян
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 09 2022 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- У Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним
- Депутати москви вимагають від путіна піти у відставку