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Депутати москви вимагають відставки путіна

Ольга
Матарикіна
На їх думку, агресивна риторика путіна відкинула росію в епоху холодної війни, з росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності взагалі немає
Депутати москви вимагають відставки путіна Фото з вільного доступу
Рада муніципальних депутатів московського округу «Ломоносівський» звернулися до президента росії володимира путіна з вимогою піти у відставку. 
 
Про це повідомляється на офіційному сайті округу, передає Укрінформ.
 
У своєму зверненні депутати підкреслюють, що агресивна риторика путіна та його підлеглих відкинула росію в епоху холодної війни, що подвоєння ВВП не відбулося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності взагалі немає.
 
У зв'язку з цим Рада московського округу просить президента залишити посаду, яку він обіймає. "Ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли та перешкоджають розвитку росії та її людського потенціалу", - пишуть муніципальні депутати.
 
Також депутати Ломоносівського округу звернулися до мера москви сергія собяніна. У їхньому зверненні йдеться, що у москві фактично не працює система місцевого самоврядування, а на районному рівні склалося двовладдя, яке гальмує будь-які ініціативи місцевих мешканців та їхніх представників.
 
Як повідомлялося, 7 вересня депутати муніципальної освіти «Смольнінське» в Петербурзі опублікували прохання до державної думи росії звинуватити володимира путіну в державній зраді та вимагати зняття його з посади. Петербурзькі депутати вважають, що рішення путіна про початок вторгнення російської армії на територію України завдає шкоди безпеці росії та її громадян.
 
9 вересня депутати, які підписали звернення, були викликані до поліції, на них складено протоколи за статтею про дискредитацію російської армії.
 
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10 09 2022 15:56
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