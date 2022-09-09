ПОЛІТИКА НОВИНИВільям Бернс наголосив, що хід військової кампанії росії важко розглядати як щось інше, крім провалуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
путін недооцінив українців і це дорого обійдеться економіці рф і поколінням росіян - глава ЦРУ
ЦРУ. Фото: news.yahoo.com
Через шість місяців "дуже тяжкого періоду війни" Україна почала переходити в контрнаступ, і російське вторгнення можна розглядати лише як провал.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на конференції з кібербезпеки у Вашингтоні, повідомляє The New York Times.
Глава американської розвідки наголосив, що президент росії володимир путін сильно недооцінив мужність та військовий потенціал українців.
Незважаючи на те, що останню главу війни в Україні ще не написано, "важко розглядати хід військової кампанії путіна як щось інше, крім провалу", зазначив він.
За словами Бернса, російський лідер оточений радниками, які не наважувалися озвучити йому альтернативну думку, і путін помилково вважав, що затяжний конфлікт підірве рішучість Європи та послабить увагу США до України.
"Зараз путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці та американці. Я і мої колеги з ЦРУ вважаємо, що путін настільки ж помиляється щодо цього, наскільки він був глибоко неправий у своїх припущеннях, зроблених ще у лютому минулого року про готовність України до спротиву", - зазначив директор ЦРУ.
Цей новий прорахунок, на його думку, матиме далекосяжні наслідки, оскільки "не лише показує слабкість російської армії, а й гарантує довготривалу шкоду для російської економіки та поколінь росіян".
Як раніше повідомляв iPress, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ініціатива на полі бою переходить до українців, тому найближчі шість місяців війни з росією стануть вирішальними.
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