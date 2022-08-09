Найближчі пів року війни України з росією стануть вирішальними - Боррель

Ініціатива на полі бою переходить до українців, каже високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики

Найближчі шість місяців війни України з росією стануть вирішальними.

Про це йдеться у статті віцепрезидента Єврокомісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля на сайті Представництва ЄС в Україні.

"Минуло понад пів року від початку російської агресії проти України, і наразі ми перебуваємо на новому етапі: Україна відтісняє російські війська, що є важливим з військової, політичної та психологічної точки зору. Так, росія окупувала близько 20% території України і досі жорстоко знущається над мирним населенням. Проте ініціатива на полі бою, схоже, переходить до українців. Вони успішно вдаряють по складах боєприпасів та інших цілях за лінією фронту, зокрема в Криму, а також почали контрнаступ на півдні, особливо в районі Херсона", – пише Боррель.

ВІн відзначив, що вплив санкцій на російську економіку, особливо на сектор високих технологій, продовжується і в найближчі місяці посилюватиметься.

"путін не міг уявити, що через пів року після початку війни росія опиниться в такій ситуації. Можна сказати, що морально і політично росія вже програла війну, і що Україна продемонструвала здатність протистояти і захищатися, на яку мало хто очікував", – вважає Боррель.

Однак, зауважив віцепрезидент ЄК, ситуація дуже складна для України і ЄС, враховуючи наслідки високих цін на енергоносії, інфляцію тощо.

"Попереду важка зима. Але якщо ми пройдемо її, подолавши енергетичну кризу та зберігши нашу єдність, і якщо баланс сил на полі бою продовжить змінюватися, наступної весни й Україна, і ЄС будуть у стратегічно кращому становищі", – переконаний Боррель.

Євродипломат нагадав, що десятиліттями енергетична залежність була фактором, що стримував випрацювання більш жорсткої позиції ЄС щодо росії та реагування на авторитарну й агресивну політику путіна.

"Але якщо нам таки вдасться поступово припинити імпорт енергоносіїв з росії, ми усунемо цю перешкоду. Одним словом, наступні шість місяців є вирішальними", – наголосив Боррель.