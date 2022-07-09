НОВИНИЄвропейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Раніше ЄС вже надав Україні 10 млрд євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: з вільного доступу
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.
"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги", - написала вона.
Нагадаємо, Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю.
Також раніше повідомлялось, що ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифровізації на 6 мільярдів євро.
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