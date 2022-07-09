ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Раніше ЄС вже надав Україні 10 млрд євро.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги", - написала вона.

Нагадаємо, Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю.

Також раніше повідомлялось, що ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифровізації на 6 мільярдів євро.