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ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Раніше ЄС вже надав Україні 10 млрд євро.
ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги Фото: з вільного доступу

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги", - написала вона.

Нагадаємо, Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю.

Також раніше повідомлялось, що ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифровізації на 6 мільярдів євро.

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07 09 2022 14:19
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