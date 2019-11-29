Депутати пропонують створити спеціальний суд з питань конкуренції та інтелектуальної власності
Відповідну пропозицію озвучила голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер (фракція "Слуга народу") під час засідання, яке відбулося 28 листопада, повідомляє "Громадське".
"Пропонується створити єдиний спеціалізований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції, який розглядатиме всі спори у сфері конкуренції та державної допомоги суб’єктам господарювання (окрім оскарження процедури публічних закупівель)", - передає слова Буймістер прес-служба Ради.
Очікується, що новий суд буде розглядати і справи з питань конкуренції, і апеляції, подані на рішення з цих питань. Також суд буде надавати санкцію Антимонопольному комітету на здійснення перевірки бізнесу щодо дотримання антимонопольного законодавства.
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