Депутати пропонують створити спеціальний суд з питань конкуренції та інтелектуальної власності Відповідну пропозицію озвучила голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер

У комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку пропонують створити спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції.

Фото: tsn.ua

Відповідну пропозицію озвучила голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер (фракція "Слуга народу") під час засідання, яке відбулося 28 листопада, повідомляє "Громадське". "Пропонується створити єдиний спеціалізований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції, який розглядатиме всі спори у сфері конкуренції та державної допомоги суб’єктам господарювання (окрім оскарження процедури публічних закупівель)", - передає слова Буймістер прес-служба Ради. Очікується, що новий суд буде розглядати і справи з питань конкуренції, і апеляції, подані на рішення з цих питань. Також суд буде надавати санкцію Антимонопольному комітету на здійснення перевірки бізнесу щодо дотримання антимонопольного законодавства. Читайте також: Зеленський підписав закон про наближення митного законодавства України до стандартів ЄС

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