Депутати пропонують уряду збільшити державне фінансування шахт
Депутати пропонують уряду збільшити державне фінансування шахт про це повідомив голова комітету Андрій Герус у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає "Громадське".
"Ми вважаємо, що на перший рік роботи міністру необхідні ресурси на інвестування, щоб він міг вкласти їх у ті ж держшахти, вивести їх на прибуток, вирішити їхні проблеми з боргами перед приватизацією", - повідомив Герус.
Він додав, що багато державних шахт в Україні можуть стати прибутковими, якщо в них ефективно інвестувати кошти. Також депутат зазначає, що запропонує уряду збільшити розміри капіталовкладень у низку державних шахт, які потенційно можуть видобувати більше вугілля.
Нагадаємо, що заступник міністра з питань окупованих територій України Георгій Тука повідомив про те, що уряд країни готовий допомогти сім'ям шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті на території Луганської області, окупованої підтримуваними Росією бойовиками збройного угруповання "ЛНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?