Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ініціює збільшення державних витрат на підтримку роботи шахт у 2020 році.

Депутати пропонують уряду збільшити державне фінансування шахт про це повідомив голова комітету Андрій Герус у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає "Громадське".

"Ми вважаємо, що на перший рік роботи міністру необхідні ресурси на інвестування, щоб він міг вкласти їх у ті ж держшахти, вивести їх на прибуток, вирішити їхні проблеми з боргами перед приватизацією", - повідомив Герус.

Він додав, що багато державних шахт в Україні можуть стати прибутковими, якщо в них ефективно інвестувати кошти. Також депутат зазначає, що запропонує уряду збільшити розміри капіталовкладень у низку державних шахт, які потенційно можуть видобувати більше вугілля.

Нагадаємо, що заступник міністра з питань окупованих територій України Георгій Тука повідомив про те, що уряд країни готовий допомогти сім'ям шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті на території Луганської області, окупованої підтримуваними Росією бойовиками збройного угруповання "ЛНР".