CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаступник міністра з питань окупованих територій України Георгій Тука повідомив про те, що уряд країни готовий допомогти сім'ям шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті на території Луганської області, окупованої підтримуваними Росією бойовиками збройного угруповання "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Влада України готова допомогти сім'ям загиблих шахтарів ОРЛО
На шахті загинули четверо гірників
Фото: dn.npu.gov.ua
"Думаю, що сьогодні ми проведемо спільну нараду з колегами з інших відомств і будуть вжиті заходи реагування на події, в тому числі ті заходи, які ви запропонували щодо підтримки дітей загиблих, виплат компенсацій", - заявив він, інформує "DT.ua".
Нагадаємо, на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на окупованій території Луганської області, вранці 25 квітня сталася серія вибухів, внаслідок яких щонайменше четверо людей загинули. Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою.
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