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Депутати від "Слуги народу" запропонували підвищити річні ліміти для ФОП

Метою законопроєкту заявлено лібералізацію умов внесення ФОП до першої, другої і третьої груп спрощеної системи оподаткування; розвиток малого і середнього бізнесу; зростання конкурентоспроможності та якості товарів і послуг; підвищення інвестиційної привабливості України
Оборот для першої групи хочуть збільшити до мільйона, третьої - до десяти мільйонів.
Депутати від "Слуги народу" запропонували підвищити річні ліміти для ФОП Фото: Андрій Товстиженко / zn.ua

Три депутати зі "Слуги народу" запропонували Верховній Раді підняти річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців (ФОП), повідомляє "LB.ua".

Про це йдеться в законопроєкті №2338, зареєстрованому в парламенті 29 жовтня за авторством Олександра Дубінського, Роксолани Підласої та Юлії Діденко.

Законопроєкт пропонує підвищити річні ліміти для фізосіб-підприємців, у рамках яких вони зможуть зберегти знижені податкові ставки:

  •  
  •     для 1-ї групи - з 0,3 млн гривень до 1 млн гривень на рік;
  •  
  •     для 2-ї групи - з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень на рік;
  •  
  •     для 3-ї групи - з 5 млн до 10 млн гривень на рік.

Окрім того, для підприємців 1-ї групи, що надають побутові послуги, запропоновано ввести податкову ставку 0%.

Для тих, хто працює за іншими КВЕД цієї групи, ставку податку пропонують залишити на рівні не більш ніж 10% розміру прожиткового мінімуму.

У пояснювальній записці до документа сказано, що станом на 1 лютого 2019 року на обліку було 1,8 млн ФОП, із них 1,3 млн - платники єдиного податку.

Метою законопроєкту заявлено лібералізацію умов внесення ФОП до першої, другої і третьої груп спрощеної системи оподаткування; розвиток малого і середнього бізнесу; зростання конкурентоспроможності та якості товарів і послуг; підвищення інвестиційної привабливості України.

Нагадаємо, що податкова перевіряє лише 0,3% ФОПів

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31 10 2019 17:15
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