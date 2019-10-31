Депутати від "Слуги народу" запропонували підвищити річні ліміти для ФОП
Три депутати зі "Слуги народу" запропонували Верховній Раді підняти річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців (ФОП), повідомляє "LB.ua".
Про це йдеться в законопроєкті №2338, зареєстрованому в парламенті 29 жовтня за авторством Олександра Дубінського, Роксолани Підласої та Юлії Діденко.
Законопроєкт пропонує підвищити річні ліміти для фізосіб-підприємців, у рамках яких вони зможуть зберегти знижені податкові ставки:
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- для 1-ї групи - з 0,3 млн гривень до 1 млн гривень на рік;
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- для 2-ї групи - з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень на рік;
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- для 3-ї групи - з 5 млн до 10 млн гривень на рік.
Окрім того, для підприємців 1-ї групи, що надають побутові послуги, запропоновано ввести податкову ставку 0%.
Для тих, хто працює за іншими КВЕД цієї групи, ставку податку пропонують залишити на рівні не більш ніж 10% розміру прожиткового мінімуму.
У пояснювальній записці до документа сказано, що станом на 1 лютого 2019 року на обліку було 1,8 млн ФОП, із них 1,3 млн - платники єдиного податку.
Метою законопроєкту заявлено лібералізацію умов внесення ФОП до першої, другої і третьої груп спрощеної системи оподаткування; розвиток малого і середнього бізнесу; зростання конкурентоспроможності та якості товарів і послуг; підвищення інвестиційної привабливості України.
Нагадаємо, що податкова перевіряє лише 0,3% ФОПів
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