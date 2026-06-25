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Світовий банк надає Україні $3,4 млрд фінансування

25 червня 2026, 19:05
Світовий банк надає Україні $3,4 млрд фінансування
Фото: з відкритих джерел
Воно включає кредити та гранти для підтримки бюджету й економічної стабільності.

25 червня 2026 року Україна та Світовий банк уклали фінансову угоду на загальну суму $3,39 млрд, спрямовану на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Telegram-каналі

За її словами, домовленостей досягнуто на полях Ukraine Recovery Conference (URC) у межах Першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору (DPO). Вона подякувала президенту Світового банку Аджаю Банзі за тривалу підтримку України.

Пакет фінансування включає $1,04 млрд позики на політику розвитку. Із цієї суми $500 млн забезпечені гарантією Великої Британії, ще $540 млн - гарантією Японії. Додатково $2,35 млрд буде надано у вигляді грантового фінансування від фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Уряд України наголошує, що угода стала можливою завдяки виконанню низки реформ. Зокрема, ухвалено 13 законів і 7 підзаконних актів у сферах публічних закупівель, факторингу, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектору, підтримки ветеранського підприємництва, житлової політики, освіти та вдосконалення системи моніторингу парникових газів.

Отримані кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності України та покриття пріоритетних видатків державного бюджету.

Окремо українська сторона та Світовий банк обговорили наступний етап співпраці. Йдеться про формування концепції економіки майбутнього – довгострокової стратегії розвитку України після завершення війни.

Серед пріоритетів також – модернізація житлової політики, зокрема розширення доступної іпотеки та створення умов для придбання житла широкими верствами населення.

Окрему увагу приділено процесу приватизації. Уряд підтвердив намір здійснювати її поетапно, прозоро та з фокусом на залучення стратегічних інвесторів і підвищення вартості державних активів, а не їх швидкий продаж.

Також паніше Україна отримала перший транш €3,2 млрд з кредиту ЄС.

 
Світовий банкфінансуванняпідтримка України

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