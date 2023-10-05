Депутати зібрали підписи за розгляд заборони УПЦ мп

У Верховній Раді України нардепи зібрали потрібну кількість підписів за розгляд у парламенті заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату.

Про це нардепка Юлія Клименко повідомила на Facebook-сторінці.

"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", – йдеться в дописі.

Ми також повідомлляли, що Болгарія вислала з країни московських попів-шпигунів.