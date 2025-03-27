Der Spiegel: Особисті дані команди Трампа опинилися у вільному доступі

Йдеться, зокрема, про кількох високопосадовців, що фігурують у скандалі з чатом у Signal.

Особисті дані низки високопосадовців команди президента США Дональда Трампа доступні в Інтернеті.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, на тлі нещодавнього скандалу з секретним чатом у Signal.

Номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти і в деяких випадках навіть паролі, якими користувалися радник з національної безпеки Майк Волтц, міністр оборони США Піт Гегсет і директор Національної розвідки Штатів Тулсі Габбард, можна знайти за допомогою комерційних систем пошуку й даних, опублікованих в Інтернеті, стверджує видання.

Номери телефонів та адреси електронної пошти, здебільшого актуальні, в деяких випадках використовувалися для профілів в Instagram і LinkedIn, хмарного сховища файлів Dropbox і додатків, які відстежують місцезнаходження користувача.

Водночас, не у всіх випадках зрозуміло, наскільки “свіжими” є ці дані.

Der Spiegel пише, що, наприклад, знайти номер мобільного телефону й адресу електронної пошти Гегсета було "особливо легко" за допомогою комерційного провайдера контактної інформації. Журналісти видання виявили, що адресу електронної пошти, а в деяких випадках навіть пароль, пов'язаний з нею, можна знайти в більш ніж 20 доступних витоках даних. Виданню вдалося перевірити, що знайдена адреса електронної пошти використовувалася лише кілька днів тому. Номер мобільного телефону, своєю чергою, "привів" до акаунту в WhatsApp, який Гегсет, схоже, видалив лише нещодавно.

Габбард, як пише видання, ймовірно, була обережнішою: її особисті дані були заблоковані в комерційних пошукових системах контактів, які містили дані Гегсета та Волтца. Але її адресу електронної пошти можна знайти на WikiLeaks та Reddit.

Загалом її електронну пошту було виявлено у більш ніж у десяти доступних витоках даних. В одному з таких витоків, був зокрема, номер телефону, який, після відновлення, привів до акаунтів у WhatsApp та Signal.

Оскільки номери Габбард і Волтца були пов'язані з акаунтами у WhatsApp і Signal. Der Spiegel стверджує, що це зробило високопосадовців вразливими до встановлення шпигунського програмного забезпечення на їхніх пристроях.

Журналісти видання вважають, що, можливо, іноземні агенти шпигували вже під час нещодавнього обговорення секретних планів США щодо повітряних ударів по єменських хуситах 15 березня у закритому чаті в Signal.

Щоб захистити приватну контактну інформацію політиків США, журналісти не публікували знайдені номери телефонів, адреси електронної пошти та паролі. Der Spiegel поінформувало Габбард, Гегсета та Волтца про свої висновки — вони не відповіли на прохання про коментар. У Раді національної безпеки США заявили, що всі акаунти та паролі Волтца, про які пише Spiegel, були змінені у 2019 році.

Таким чином, журналісти виявили серйозну, раніше невідому прогалину в системі безпеки на найвищому рівні у Вашингтоні.