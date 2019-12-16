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Держава не витрачатиме грошей з бюджету для покриття втрат в електромережах

Раніше в Міненерго повідомляли, що через високий «зелений тариф» українцям у 2020 році потрібно буде переплатити 42 мільярди гривень
Кабінет міністрів України ухвалив рішення скасувати субсидування втрат в електромережах. Тепер такі втрати «ляжуть» на операторів мереж — обленерго.
Держава не витрачатиме грошей з бюджету для покриття втрат в електромережах Фото: УНІАН

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає "Громадьске".

«Субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули до модернізації мереж і, відповідно, зменшення втрат», — пояснюють у міністерстві.

Втрати в електромережах виникають через те, що від електростанцій до споживачів електрики існують великі відстані. Енергію постачають через високовольтні лінії, де виникають природні втрати (через опір). Такі втрати компенсувало державне підприємство Гарантований покупець. Це ж підприємство викуповує енергію, яку виробляють «зелені» електростанції за завищеними цінами (за «зеленим тарифом»). Через це у балансі Гарантованого покупця виникає дефіцит (коштів витрачають набагато більше, ніж заробляють). Ухвалене рішення має зменшити такий дефіцит, сподіваються в уряді.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, необхідно підняти до економічно обґрунтованого рівня.

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16 12 2019 13:00
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