Держава не витрачатиме грошей з бюджету для покриття втрат в електромережах
Про це повідомляють у прес-службі Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає "Громадьске".
«Субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули до модернізації мереж і, відповідно, зменшення втрат», — пояснюють у міністерстві.
Втрати в електромережах виникають через те, що від електростанцій до споживачів електрики існують великі відстані. Енергію постачають через високовольтні лінії, де виникають природні втрати (через опір). Такі втрати компенсувало державне підприємство Гарантований покупець. Це ж підприємство викуповує енергію, яку виробляють «зелені» електростанції за завищеними цінами (за «зеленим тарифом»). Через це у балансі Гарантованого покупця виникає дефіцит (коштів витрачають набагато більше, ніж заробляють). Ухвалене рішення має зменшити такий дефіцит, сподіваються в уряді.
Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, необхідно підняти до економічно обґрунтованого рівня.
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