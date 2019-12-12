Тариф на електроенергію для населення повинен бути на економічно обґрунтованому рівні

Тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, необхідно підняти до економічно обґрунтованого рівня.

Видання нагадало, що тарифи на електроенергію для населення в Україні не змінювали з 2017 року і на сьогодні вони найнижчі в Європі. Але за низьку вартість струму українці, зрештою, платять зі своєї кишені, розраховуючись за вироблену промисловістю продукцію - низька ціна е/е для населення дотується за рахунок промислових виробників, передає LB.ua.

«В Україні е/е для населення удвічі дешевша, ніж для бізнесу. Через це викривлення ціни на ринку (перехресне субсидування) промислові споживачі змушені закладати високі витрати на е/е у вартість своєї продукції. Отже, громадяни платять за "дешеву" електрику вищою ціною товарів і послуг», - йдеться в матеріалі.

Тому зараз влада має намір почати вирішення проблеми перехресного субсидування підвищенням тарифів для тих, хто споживає великі обсяги електроенергії.

«У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища вважають, що ціну необхідно підвищити для тих, хто витрачає на місяць понад 500 кВт*год. Якщо влада узгодить цю ініціативу, тариф збільшиться з 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*год. Але збільшення торкнеться тільки того обсягу, який перевищує 500 кВт*год. Перші 100 кВт*год, як і раніше, поки що будуть коштувати 90 коп/кВт*год, а обсяг 100-499 кВт*год залишиться в тарифі 1,68 грн/кВт*год. По суті, з'явиться третій тариф для преміального споживача», - повідомляє РБК.

За даними Міненерго, частка таких споживачів серед усіх домогосподарств становить 3,6%. При цьому вони споживають 17% всього обсягу е/е, яку використовує населення. За словами міністра енергетики Олексія Оржеля, в групу понад 500 кВт * год входять або дуже забезпечені люди, або ті, хто, маючи якісь виробництва, платить за електрику згідно з тарифом для фізосіб, тим самим порушуючи закон.

У той самий час, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), понад половина українських сімей використовує в середньому за місяць до 125 кВт*год.

«Торік у цей обсяг е/е "вписалися" 52% сімей, які проживають у містах, і майже 55% домогосподарств у сільській місцевості. Іншими словами, більшості громадян плани чиновників про підвищення тарифів на е/е поки що не стосуються», - повідомляє РБК-Україна.

Нагадаємо, що Компанія Scatec Solar зупинила реалізацію проєкту з будівництва сонячної електростанції (СЕС) у Херсонській області через анонсовані зміни до системи виплати "зеленого тарифу".