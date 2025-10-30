Трамп: Південна Корея заплатить США $350 млрд за зниження тарифів

Проте Сеул цю інформацію наразі не підтвердив.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея погодилася сплатити Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів в обмін на зниження митних тарифів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Крім того, Південна Корея погодилася купувати нашу нафту й газ у великих обсягах, а інвестиції в нашу країну з боку південнокорейських компаній перевищать 600 мільярдів доларів", - йдеться у дописі.

Глава Білого дому долав, що наш військовий альянс міцніший, ніж будь-коли раніше, і я дозволив їм будівництво атомного підводного човна замість застарілих дизельних субмарин, які вони мають зараз.

Трамп назвав свою поїздку до Південної Кореї та зустріч із президентом країни "чудовими".

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Сеул не може виплатити $350 млрд авансом, як нібито пропонував Трамп у межах домовленостей про торгівлю, і шукає альтернативне рішення для зниження мит.

Зазначимо, що також президент Південної Кореї Лі Чже Мен подарував президенту США Дональду Трампу копію золотої корони, яка виставлена ​​в національному музеї Кьонджу, і найвищу нагороду корейського уряду під час зустрічі в середу на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.