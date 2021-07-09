Держава виділить 148 мільйонів на реставрацію оздоблення костелу Святого Миколая

Наразі ми чекаємо на висновок ДСНС. Далі стан костелу мають оцінити експерти. За попередньою оцінкою фахівців, на відновлення костелу знадобиться не менше 75 млн грн

Держава планує виділити на реставрацію оздоблення костелу Святого Миколая у Києві 148 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, яке оприлюднило порядок дій щодо відновлення костелу та створило сторінку для збору коштів.

"Наразі ми чекаємо на висновок ДСНС. Далі стан костелу мають оцінити експерти. За попередньою оцінкою фахівців, на відновлення костелу знадобиться не менше 75 млн грн. Першочергово закриємо розбиті вікна, щоб волога не потрапляла в приміщення. Всі подальші роботи неможливі без детальної експертної оцінки стану конструкцій", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подальші дії виконуватимуться у такому порядку: протиаварійні роботи; обстеження та ремонт покрівлі; ремонт конструкцій; реставрація оздоблення костелу (148 млн грн, фінансується з боку держави).

Всі, хто хоче долучитися до порятунку храму, можуть переказати кошти на рахунок Національного будинку органної та камерної музики України. На ньому зараз 5,8 млн грн.

Як повідомлялося, українські підприємці за один день зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві 18 мільйонів гривень.

Пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1 і 2 поверсі органного залу і поширилася на покрівлю. О 23 год. 26 хв. вогонь був ліквідований на площі 80 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів і парафія Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводить тут богослужіння.