Відновлення костелу Святого Миколая: за один день зібрали ₴18 мільйонів

18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая. Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, один за іншим приєднуються інші бізнеси

Українські підприємці за один день зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві 18 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Владислав Чечоткін, засновник компанії Rozetka, яка, серед інших, виділила на ремонт 1 млн грн.

"18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая. Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, один за іншим приєднуються інші бізнеси", - написав він.

Зокрема, кошти на відновлені роботи також виділили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Україна, Райффайзен Банк, ПУМБ, компанії SD Capital, Нова пошта, Dragon Capital, ENSO і інші.

Бізнесмен висловив упевненість, що "цей список упродовж наступних днів поповниться новими брендами та іменами".

Він також додав, що ще десятки середніх і малих бізнесів, а також чимало пересічних громадян зробили пожертви на відновлення костелу.

"Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями. Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства", - додав підприємець.

Як повідомлялося, пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1 і 2 поверсі органного залу і поширилася на покрівлю. О 23 год. 26 хв. вогонь був ліквідований на площі 80 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною загоряння було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та орган.

Костел Святого Миколая в Києві - один із двох римсько-католицьких в місті, побудованих до 1917 року. Він розташований у центрі столиці на вулиці Великій Васильківській. Храм зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Костел Святого Миколая поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів і парафія Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводить в ньому богослужіння.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко планує провести 6 вересня нараду з меценатами щодо відновлення костелу Святого Миколая в Києві, постраждалого від пожежі.