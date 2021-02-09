Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через пожежу "Калдор"

Пожежа "Калдор" охоплює територію площею понад 84 тис. гектарів
Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Каліфорнія через тривалу там із 14 серпня пожежу "Калдор".
У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через пожежу "Калдор" Фото: Getty Images

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"Сьогодні президент Джозеф Байден оголосив, що в штаті Каліфорнія існує надзвичайна ситуація, і розпорядився про виділення федеральної допомоги на додаток до зусиль щодо реагування влади штату (...) в зв'язку з надзвичайними умовами, що виникли в результаті пожежі "Калдор", яка розпочалася 14 серпня 2021 року і триває досі", - йдеться в заяві Білого дому.

Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, пожежа "Калдор" охоплює територію площею понад 84 тис. гектарів. Наразі пожежу локалізовано всього на 23%.

Нагадаємо, що поблизу Афін спалахнули дві нові великі пожежі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2021 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.