CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Каліфорнія через тривалу там із 14 серпня пожежу "Калдор".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через пожежу "Калдор"
Пожежа "Калдор" охоплює територію площею понад 84 тис. гектарів
Фото: Getty Images
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.
"Сьогодні президент Джозеф Байден оголосив, що в штаті Каліфорнія існує надзвичайна ситуація, і розпорядився про виділення федеральної допомоги на додаток до зусиль щодо реагування влади штату (...) в зв'язку з надзвичайними умовами, що виникли в результаті пожежі "Калдор", яка розпочалася 14 серпня 2021 року і триває досі", - йдеться в заяві Білого дому.
Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, пожежа "Калдор" охоплює територію площею понад 84 тис. гектарів. Наразі пожежу локалізовано всього на 23%.
Нагадаємо, що поблизу Афін спалахнули дві нові великі пожежі
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02 09 2021 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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