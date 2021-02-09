У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через пожежу "Калдор"

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Каліфорнія через тривалу там із 14 серпня пожежу "Калдор".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"Сьогодні президент Джозеф Байден оголосив, що в штаті Каліфорнія існує надзвичайна ситуація, і розпорядився про виділення федеральної допомоги на додаток до зусиль щодо реагування влади штату (...) в зв'язку з надзвичайними умовами, що виникли в результаті пожежі "Калдор", яка розпочалася 14 серпня 2021 року і триває досі", - йдеться в заяві Білого дому.

Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, пожежа "Калдор" охоплює територію площею понад 84 тис. гектарів. Наразі пожежу локалізовано всього на 23%.

Нагадаємо, що поблизу Афін спалахнули дві нові великі пожежі