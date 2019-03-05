Держава заробила на малій приватизації перший мільярд гривень

"813 успішних аукціонів принесли Фонду державного майна більш ніж 476 млн грн., а муніципалітетам - 562 млн грн"

У межах приватизації малих державних та комунальних підприємств та об'єктів (так звана мала приватизація) держава отримала 1 мільярд гривень до бюджету.

Більшість аукціонів малої приватизації проходять через систему "Prozorro.Продажі", тож вони відбуваються в електронному режимі. Кошти від приватизації спрямовуються на покриття дефіциту бюджету (тобто перевищення видатків над доходами). Про це зазначив заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Максим Нефьодов, інформує "Громадське".

"813 успішних аукціонів принесли Фонду державного майна більш ніж 476 млн грн., а муніципалітетам - 562 млн грн. В середньому за кожен лот змагаються 2,7 учасника. Середнє збільшення початкової ціни продажу - 61,24%", - повідомив Нефьодов.

Зазначимо, що наразі велика приватизація в Україні заблокована: через суди низка компанія намагається оскаржити конкурси на обрання інвестиційного радника приватизації великих держпідприємств. Інвестиційний радник має підготувати державне підприємство до продажу потенційному інвестору.

Нагадаємо, що за перші 6 місяців від початку приватизації малих комунальних підприємств місцеві органи влади продали 313 об'єктів на 404 мільйони гривень.