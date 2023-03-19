Підписання країнами наукового звіту має гарантувати, що уряди сприймуть його висновки як авторитетну пораду, на якій базуватимуть свої дії.

Публікація нової великої доповіді ООН про зміни клімату затримується через боротьбу між багатими країнами та країнами, що розвиваються, за цільові показники викидів та фінансову допомогу вразливим країнам.

Про це повідомляє Associated Press.

Доповідь сотень провідних учених світу мала бути затверджена урядовими делегаціями в п’ятницю в кінці тижневої зустрічі в швейцарському місті Інтерлакен. Кінцевий термін неодноразово відкладався, оскільки офіційні особи великих держав, таких як Китай, Бразилія, Саудівська Аравія, а також Організація Об’єднаних Націй і Європейський Союз сперечалися протягом вихідних щодо формулювання ключових фраз у тексті.

Доповідь Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Організації об’єднаних націй (IPCC) має включати висновки величезної кількості досліджень глобального потепління, зібраних після укладення Паризької кліматичної угоди в 2015 році.

Короткий виклад звіту схвалили вранці в неділю, але три джерела, близькі до переговорів, повідомили Associated Press, що існує ризик того, що узгодження основного тексту, можливо, доведеться відкласти на наступну зустріч.

На початку зустрічі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав делегатів надати "холодні, жорсткі факти", щоб переконати, що у нас залишилося не багато часу, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса Цельсія у порівнянні з доіндустріальним часом. Хоча середня глобальна температура вже зросла на 1,1 за Цельсієм з 19-го століття, Гутерріш наполягав на тому, що цільовий ліміт у 1,5 градуса залишається можливим «за умови швидкого та глибокого скорочення викидів у всіх секторах світової економіки».

Спостерігачі кажуть, що зустрічі IPCC дедалі більше стають політизованими, оскільки ставки на стримування глобального потепління зростають, віддзеркалюючи щорічні кліматичні переговори ООН, які зазвичай відбуваються наприкінці року.

Серед найскладніших питань нинішньої зустрічі – як визначити, які країни, що розвиваються, вважаються найвразливішими до змін клімату, щоб вони могли отримати компенсацію з "фонду збитків", узгодженого на останніх кліматичних переговорах ООН у Єгипті. Делегати також сперечалися щодо цифр, які вказують на те, скільки викидів парникових газів необхідно скоротити протягом наступних років, і як включити в рівняння зусилля штучного та природного видалення вуглецю.

Тим часом США, які вважаються найбільшим емісіонером вуглекислого газу за часи індустріалізації, рішуче виступають проти поняття "історична відповідальність за зміни клімату".

Нагадаємо, що комісія ООН визнала, що рф винна в атаці на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал.