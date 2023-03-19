Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Держави схвалили головний науковий звіт ООН про зміну клімату — ЗМІ

19 березня 2023, 21:02
Держави схвалили головний науковий звіт ООН про зміну клімату — ЗМІ
Фото: Укрінформ
Підписання країнами наукового звіту має гарантувати, що уряди сприймуть його висновки як авторитетну пораду, на якій базуватимуть свої дії.

Публікація нової великої доповіді ООН про зміни клімату затримується через боротьбу між багатими країнами та країнами, що розвиваються, за цільові показники викидів та фінансову допомогу вразливим країнам.

Про це повідомляє Associated Press.

Доповідь сотень провідних учених світу мала бути затверджена урядовими делегаціями в п’ятницю в кінці тижневої зустрічі в швейцарському місті Інтерлакен. Кінцевий термін неодноразово відкладався, оскільки офіційні особи великих держав, таких як Китай, Бразилія, Саудівська Аравія, а також Організація Об’єднаних Націй і Європейський Союз сперечалися протягом вихідних щодо формулювання ключових фраз у тексті.

Доповідь Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Організації об’єднаних націй (IPCC) має включати висновки величезної кількості досліджень глобального потепління, зібраних після укладення Паризької кліматичної угоди в 2015 році.

Короткий виклад звіту схвалили вранці в неділю, але три джерела, близькі до переговорів, повідомили Associated Press, що існує ризик того, що узгодження основного тексту, можливо, доведеться відкласти на наступну зустріч. 

На початку зустрічі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав делегатів надати "холодні, жорсткі факти", щоб переконати, що у нас залишилося не багато часу, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса Цельсія у порівнянні з доіндустріальним часом. Хоча середня глобальна температура вже зросла на 1,1 за Цельсієм з 19-го століття, Гутерріш наполягав на тому, що цільовий ліміт у 1,5 градуса залишається можливим «за умови швидкого та глибокого скорочення викидів у всіх секторах світової економіки».

Спостерігачі кажуть, що зустрічі IPCC дедалі більше стають політизованими, оскільки ставки на стримування глобального потепління зростають, віддзеркалюючи щорічні кліматичні переговори ООН, які зазвичай відбуваються наприкінці року.

Серед найскладніших питань нинішньої зустрічі – як визначити, які країни, що розвиваються, вважаються найвразливішими до змін клімату, щоб вони могли отримати компенсацію з "фонду збитків", узгодженого на останніх кліматичних переговорах ООН у Єгипті. Делегати також сперечалися щодо цифр, які вказують на те, скільки викидів парникових газів необхідно скоротити протягом наступних років, і як включити в рівняння зусилля штучного та природного видалення вуглецю.

Тим часом США, які вважаються найбільшим емісіонером вуглекислого газу за часи індустріалізації, рішуче виступають проти поняття "історична відповідальність за зміни клімату".

Нагадаємо, що комісія ООН визнала, що рф винна в атаці на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал.

ООНзміна клімату

Останні матеріали

Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється